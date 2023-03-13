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U17 Elit A Ligi 2. Grup: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 1

U17 Elit A Ligi 2.

Grup maçında Kayserispor ile Sivasspor karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.


Stat: Erkilet


Hakemler: Esat Sabuncu, Ahmet Yıldız, Kenan Erdoğan


Kayserispor: Yağız Efe Dere, Ahmet Öztürk, Korkmazcan Dernek, Batuhan Özgan, Hüseyin Aydın, Enes Albayrak, Ahmet Orkun Temir (Dk.76 Burak Erkan), Necip Özer (Dk.80 Berat İşkol), Bekir Kaan Bakır (Dk.84 Alperen Öztaş), Umut Türk, Arda Kaya


Sivasspor: Serkan Sarman, Yusuf Kefkir, Efe Şanlı, Furkan Almacı, Yunus Emre Konak, Oğuzhan Aksoy, Yavuz Aydemir (Dk.60 Mustafa Özbay), Mustafa Çolak (Dk.84 Faruk Çorapsız), Furkan Koyuncu (Dk.81 Ersin Aydemir), Emre Gökay


Goller: Burak Erkan (Dk. 90+4) (Kayserispor), Emre Gökay (Dk. 78) (Pen)(Sivasspor)

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