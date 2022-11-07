U17 Elit Ligi: Kayserispor: 2 - Başakşehir: 2

Grup'ta mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir 4. hafta maçında karşılaştı. Mücadele her iki yarıda karşılıklı atılan goller ile 2-2 sona erdi.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Hakan Çam, Kadir Çelikbaş, Mustafa Boylu

Yukatel Kayserispor U17: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Öztürk, Korkmazcan Dernek, Halil Cengiz, Hüseyin Aydın, Umut Türk, Arda Kaya, Burak Dursun, Hasan Öğretir, Berat İşkol, Orkun Temir

Medipol Başakşehir: Yusuf Yılmaz, Mertcan İpek, Emirhan Ergül, Sefa Karan, İzzettin Güleç, Berke Vural, Enis Ellezi, Plat Ayasulu, Eser Pektaş, Mert Kırcalı, Yiğit Disanlı

Goller: Halil Cengiz Dk.16, Berat İşkol Dk.79 (Yukatel Kayserispor) Eser Pektaş Dk.30, Berke Vural Dk.90 (Medipol Başakşehir)