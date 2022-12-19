U17 Gelişim Ligi 2. Grup: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 0

U17 Gelişim ligi 2.
Grupta mücadele veren Kayserispor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabaka golsüz sona erdi.
U17 Gelişim Ligi 2.Grup 10.hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Erkilet stadında oynanan ve Mustafa Kadıoğlu'nun düdük çaldığı maçta gol sesi çıkmadı.
Stat: Erkilet
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, İbrahim Bayram, Ramazan Ay
Kayserispor: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Öztürk, Yusuf Tümkaya, Halil Cengiz, Hüseyin Aydın, Umut Türk (Korkmazcan Dernek Dk.80), Emin Burak Dursun, Resul Ekrem Sakarya (Arda Kaya Dk.58), Arda Hasan Öğretir, Berat İşkol, Ahmet Orkun Temir (Bekir Kaan Bakır Dk.65)
Antalyaspor: Kağan Arıcan, Mustafa Aktaş (Kadir Çağlayan Dk.45), İsmail Çolak, Yiğit Üstün (Bartu Özdemir Dk.65), Ömer Faruk Gökalp, Kağan Irmak (Rıza Özer Dk.86 ?), Ege Can İnceman (Mustafa Can Ay Dk.65), Can Toksoy, Burak İngenç, Berkay Topdemir (Nedim Öztürk Dk.65), Beytullah Tunç
Kırmızı Kart: Yusuf Tümkaya (Dk.89) (Kayserispor)