U17 Gelişim Ligi 2. Grup: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1

U17 Gelişim Ligi 2.
Grupta mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş ilk yarının son maçında karşılaştı. Erkilet Stadı'nda oynanan zorlu 90 dakikayı konuk ekip Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen 1-0 kazandı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Mustafa Bulduk, Hamza Yıldız
Yukatel Kayserispor U17: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Öztürk, Batuhan Özgan, Halil Cengiz (Ahmet Buğra Baykal dk.55), Hüseyin Aydın, Umut Türk (Emin Burak Dursun dk.65), Arda Kaya (Bekir Kaan Bakır dk.55), Resul Ekrem Sakarya (Mücahit Enes Albayrak dk.75), Arda Hasan Öğretir, Berat İlkol, Ahmet Orhun Temir
Beşiktaş U17: Yusuf İslam, Poyraz Gelen, Baran Can, Doruk Tuğrul, Naim Saruhan Dönmez (Burak Metin Erdoğan dk.90 ?), Güney Diyar Kılıççeken, İslam Aydın (Ömer Bedir dk.70), Berhan Kutay Şanlı (Enes Recep Dede dk.46), Devrim Şahin (Alp Bostan dk.46) Eyüphan Yıldız, Soner Salih Yavuz (Ahmet Sami Bircan dk.67)
Gol: İslam Aydın (dk.33) (Beşiktaş U17)
Kırmızı Kart: Eyüphan Yıldız (dk.37) (Beşiktaş U17)