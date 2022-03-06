U17 Gelişim Ligi 6.
Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 16. haftasında evinde oynadığı maçta Hatayspor'a 2-1 kaybetti.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Mustafa Kalaycı Selahattin Ak, Mustafa Bulduk
Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Barış Barut (Serkan Güvercin Dk.75), Erdem Aziz Palalı (Arda Kaya Dk.80), Mustafa Erdoğan, Burak Efe Arslan, Muhammed Aybar, Samet Türk, Kürşat Türkeş Küçük, Arda Kılıç (Zekeriya Gırada Dk.20), Baran Ali Gezek, Mecit Kaan Ateş (Mehmet Sarı Dk.80)
Hatayspor U17: Bekir Sezer, Hüseyin İflazoğlu, Bedirhan Çetin, Salih Mert Aksungur, İlhan Önder, Ahmet Arda Öksüz (Arda Coşkun) Furkan Berber (Emirhan Güler Dk.45), Nizam Halil Demir, Emre Aratemiz, Ali Altınöz, Tahsincan Demiran
Goller: Baran Ali Gezek (Dk.75) (Kayserispor U17), Nizam Halil Demir (Dk.24 pen), Ali Altıöz (Dk.85) (Hatayspor U17)
Kırmızı Kart: Mehmet Şamil Öztürk (Dk.20) (Kayserispor U17)