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U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U16: 4 - Yeni Malatyaspor U16: 1

U17 Gelişim Liginde mücadele eden Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Kayserispor sahasında rakibini farklı mağlup ederek 3 puanı aldı.



Stat: Erkilet 1 Nolu


Hakemler: İbrahim İmrağ, Muhammet Emin Çolak, Yasin emre Ceylan


Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Mehmet Sarı, Mert Dinç, Mustafa Erdoğan, Burak Efe Arslan (DK.84 Serkan Güvercin), Mecit Kaan Ateş, Barış Barut (Dk.46 Kürşat Türker Küçük), Furkan Arslan, Baran Ali Gezek (Dk.84 Zekican Sarı), Arda Kılıç (Dk.79 Arda İlhan)


Yeni Malatyaspor U17: Cemil Semih Uğur, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Muhammet Emir Ulusoy, Talha Garip, Ramazan Doğan, Furkan Söyler, Muhammet Ali Acıerik, Enes Nas, Burak Kaplan, Talha Buluş, Gökberk Durmaz


Goller: Arda Kılıç Dk. 49, Kürşat Türkeş Küçük Dk. 57, Furkan Arslan Dk. 72 ve 88 (Kayserispor U17) Furkan Söyler Dk. 40 (Yeni Malatyaspor U17)

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