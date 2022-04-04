U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U17: 1 - Adana DS U17: 1

U17 Gelişim Liginde mücadele veren Kayserispor 17 takımı, sahasında oynadığı Adana Demirspor U17 maçından 1-1 beraberlik ile ayrıldı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Seyfullah Cesur Gemici, Ahmet Karyağdı
Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Erdem Aziz Palalı, Mert Dinç, Mustafa Erdoğan, Barış Barut (Dk.46 Serkan Güvercin), Şerafettin Can Polat (Dk.77 Ahmet Mukan), Kürşat Türkeş Küçük, Furkan Arslan, Baran Ali Gezek, Mecit Kaan Ateş (Dk.55 Arda Kılıç)
Adana Demirspor U17: Mehmet Nedim Durak, Muhammet Kaan, Yücel Gürol, Ali Göktürk Özdemir (Dk.60 Muhammed Mustafa Özdemir) Batuhan Batman, Ali Boyacı (Dk.46 Kadir Karayiğit), Osman Kaynak (Dk.77 Umut Şenlik), Enes Erol, Baha Övünç, Sergen Kiradi (Dk.77 Onur Aksu Fıçıcı), Serhat Oygur
Goller: Furkan Arslan Dk.17 (Kayserispor U17) Mustafa Erdoğan Dk.90+1 (kendi kalesine) (Adana Demirspor)