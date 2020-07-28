U17 Kız Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

U17 Kız Milli Takımının 5-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 17.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Aday kadroya Kayseri Gençlerbirliği'nden 3 oyuncu davet edildi. Savunma oyuncusu Narin Yakut ve orta saha oyuncuları Mine Okaytu ile Gülşen Urgun davet edildiler. U17 Kız Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Yağmur Gözder (Horozkentspor), Sude Nur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Ebrar Uluhanlı (Dudullu)

Defans: Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlik Ve Spor), Selda Ataç (Dudullu), Narin Yakut (Kayseri Gençler Birliği), İlayda Cansu Kara (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Nilay Güreler (Konak Belediye Spor), Nazlı Örnek (Beşiktaş A.Ş.), Damla Yıldız (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)

Orta Saha: Gülay Kiraz (Boyabat Çeltikspor), Olivia Rose Auffarth (Sky Blue-New York Soccer Club), Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş.), Mine Okaytu (Kayseri Gençler Birliği), Arzu Akkurt (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (Arsenal Women Rtc), Selin Marz (Fc Köln), Gülşen Urgun (Kayseri Gençler Birliği), Tülin Kuyucak (Fc Eindhoven), Beyza Semercioğlu (Fomget Gençlik Ve Spor), Julia Gökçe Torsell (Ifk Göteborg), Ece Temizer (Ffc Ludwigshafen), Zeynep Ülkü Kahya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Sena Akyürek (Solberg Sk)

Forvet: Selin Ocak (Borussia Mönchengladbach), Mesude Alayont (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Beyza Solak (Fv Fortuna Heddesheim), Zeynep Kerimoğlu (Dudullu), Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor)