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U17 OPEN Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvasına Kayseri'den iki sporcu katılıyor

Ankara Keçiören’de yapılmakta olan U17 Open Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvasında Kayserili Sporcular Yasin Karayel ve Hamit Atmaca Milli Takım forması ile Türkiye’yi temsil ediyor.

Ankara Keçiören'de yapılmakta olan U17 Open Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvasında Kayserili Sporcular Yasin Karayel ve Hamit Atmaca Milli Takım forması ile Türkiye'yi temsil ediyor.


U17 Open Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası 1 - 4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara Keçiören'de 4 ülkeden 200 sporcunun katılımıyla yapılıyor.


Kayseri'den şampiyonaya katılan Yasin Karayel ve Hamit Atmaca Milli Takım Forması ile Türkiye'yi temsil ediyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculara başarılar diledi.

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