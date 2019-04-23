U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Programı açıklandı

Kademe müsabakalarını başarılı ile tamamlayan Kayseri ekibi Kocasinan Şimşekspor U17 takımı 2.kademe grubunda Eskişehir'de mücadele edecek.

2018- 2019 Sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 24 takımın katılacağı, 2.kademe müsabakaları, 6 takımlı Kütahya, Eskişehir, Ordu ve Malatya grup merkezlerinde 25 - 28 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak.

2. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 4 takım, U17 Final müsabakalarını belirlenecek bir grup merkezinde oynayacak.

25-28 Nisan 2019 tarihlerinde Eskişehir'de mücadele edecek olan Kocasinan Şimşekspor bir birinden önemli takımlara karşı mücadele edecek.

Kocasinan Şimşekspor'un yer aldığı Eskişehir grubunda Bursa Fethiye İdman Yurdu, Bursa TSF Arabayatağı, Sakarya Adapazarıspor, İstanbul B.Trakya Türkleri ve Kocaeli B.H.Yıldız takımları ile mücadele edecek.