U17 Türkiye Şampiyonası: Kocasinan Şimşekspor: 1 - Karatay Belediyespor: 0

kademe de Kırşehir Grubunda yer alan Kocasinan Şimşekspor bugün oynadığı final maçında Konya ekibi Karatay Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek, şampiyon oldu. Sarı siyahlılar adını 2. kademeye yazdırdı.

Stat: Kırşehir İlçe Stadyumu (Boztepe)

Hakemler: Abdurrahman Atabay, Mustafa Ay, Murat Yağlı

Kocasinan Şimşekspor U17: Halil Çay, Mustafa Efe, Mehmet Kütük, Halil İbrahim Gülsunar, Talha Özyürek, Vahit Kaya, (Mustafa Demir dk.65), Ali Altuner, Onur Bağcı, Osman Eroğlu, Muhammed Korkmaz, Zekeriya Öztaş

Konya Karatay Belediyespor U17: Ali Yahya Öztürk, Berk İrey, Muammer Dönmez, Ramazan Saraç, İlbey Sarı, Mehmet Akif Vural, Haydar Eren Altaş, Bilal Hasan Bağcı, Mehmet Can Gök, Bayram Uğur, Mahmut Can Ateş

Gol: Mustafa Demir dk. 88 (Kocasinan Şimşekspor U17)