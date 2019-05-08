U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

27 Mayıs - 02 Haziran 2019 tarihleri arasında Kayseri Atatürk Spor Salonu ve Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşmalar için gerim sayım başladı. 5 gün sürecek olan U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası karşılaşmaları öncesi son hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Büyük mücadeleye ve çekişmeye sahne olması beklenen Türkiye Şampiyonası için 16 takım kıyasıya mücadele edecek.

U18 Erkekler Türkiye Şampiyonasında Bahçeşehir Basketbol, Balıkesir Basket, Beylikdüzü Basketbol İhtisas, Fenerbahçe, Bornova Belediyesi, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, İto Eğitim ve Sosyal Hizmetleri, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, Ormanspor, Öbek Boğaziçi Okulları, Selçuklu Basketbol, Teşvikiye Basketbol, Tofaş, Yeni Mamak Gençlik ve Yeşimspor takımları mücadele edecek.