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U18 Liginde 3.hafta tamamlandı

Kayseri U18 Liginde dün oynanan 3.

hafta karşılaşmaları ile geride kaldı. U18 Liginde A, B ve C Gruplarında heyecan devam ediyor.



A Grubunda OSB Atletikspor, Erkiletspor, B Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve C Grubunda Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Şekerspor 3'de 3 yapan takımlar oldular. U18 Liginde 3.Haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:


Kocasinan Şimşekspor-Tomarza Belediyespor:10-1


Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Demirspor: 1-6


Anayurt Finalspor-Hacılar Erciyesspor: 1-3


Argıncıkspor-OSB Atletikspor: 1-5


Gültepespor-Kayseri Yolspor: 1-2


Buğdaylıspor-Argıncık Esnafspor: 2-6


Kılıçaslan Yıldızspor-Kayserigücü FK: 1-1


Erkiletspor-Develispor: 7-0


Trabzon 3861 Spor-Talasgücü Belediyespor: 0-9


Erciyes Esen Makine-Cuma Uluçay Talasspor: 1-6


Yeşilhisar Belediyespor-Kayseri Şekerspor: 0-2


Erciyes İdmangücü-Anadolu Yıldızları: 1-10


Kayseri İdman Yurdu (BAY)

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