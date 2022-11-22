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U18 Ligi'nde 6. hafta tamamlandı

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi A, B ve C Grubu’nda 6.

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi A, B ve C Grubu'nda 6. hafta geride tamamlanırken, oynanan 17 maçta 117 gol atıldı.



U18 Ligi A-B ve C Grubunda heyecan dorukta. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor, B Grubunda Kocasinan Ülküspor ve C Grubunda Kayseri Şekerspor liderliklerini sürdürüyor. 3 grupta oynanan 17 karşılaşmada toplam 117 gol atıldı. U18 Ligi'nde 6. hafta alınan sonuçlar şu şekilde:


Hacılar Erciyesspor 5-0 Amaratspor


Kocasinan Ülküspor 5-2 Sungur FK


Erciyes İdmangücü 3-6 Develispor


Buğdaylıspor 0-8 Kayseri Atletikspor


Kayseri Şekerspor 5-0 Develi Erciyesspor


Erkiletspor 10-0 Gaziosmanpaşaspor


Tomarza Belediyespor 9-2 Kocasinan Gençlikspor


Erciyes Esen Makine FK 5-0 Argıncıkspor


Talas Anayurtspor 2-1 Yeşilspor


Anayurt Finalspor 4-0 Cuma Uluçay Talasspor


Argıncık Esnafspor 2-1 Gültepespor


Anadolu Gençlik 3-4 Kayseri İdman Yurdu


Erciyesgücü FK 9-0 Kocasinan Gençlikspor


Trend Gayrimenkul 0-2 Anadolu Yıldızları


Talas Denizspor 1-8 Kılıçaslan Yıldızspor


İlbeyspor 0-16 Kocasinan Şimşekspor


Talasgücü Belediyespor 3-1 Kayseri Yolspor


Sanayi Esnafspor 0-3 Demirspor (Hükmen)

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