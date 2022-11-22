U18 Ligi'nde 6. hafta tamamlandı

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi A, B ve C Grubu’nda 6.
Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi A, B ve C Grubu'nda 6. hafta geride tamamlanırken, oynanan 17 maçta 117 gol atıldı.
U18 Ligi A-B ve C Grubunda heyecan dorukta. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor, B Grubunda Kocasinan Ülküspor ve C Grubunda Kayseri Şekerspor liderliklerini sürdürüyor. 3 grupta oynanan 17 karşılaşmada toplam 117 gol atıldı. U18 Ligi'nde 6. hafta alınan sonuçlar şu şekilde:
Hacılar Erciyesspor 5-0 Amaratspor
Kocasinan Ülküspor 5-2 Sungur FK
Erciyes İdmangücü 3-6 Develispor
Buğdaylıspor 0-8 Kayseri Atletikspor
Kayseri Şekerspor 5-0 Develi Erciyesspor
Erkiletspor 10-0 Gaziosmanpaşaspor
Tomarza Belediyespor 9-2 Kocasinan Gençlikspor
Erciyes Esen Makine FK 5-0 Argıncıkspor
Talas Anayurtspor 2-1 Yeşilspor
Anayurt Finalspor 4-0 Cuma Uluçay Talasspor
Argıncık Esnafspor 2-1 Gültepespor
Anadolu Gençlik 3-4 Kayseri İdman Yurdu
Erciyesgücü FK 9-0 Kocasinan Gençlikspor
Trend Gayrimenkul 0-2 Anadolu Yıldızları
Talas Denizspor 1-8 Kılıçaslan Yıldızspor
İlbeyspor 0-16 Kocasinan Şimşekspor
Talasgücü Belediyespor 3-1 Kayseri Yolspor
Sanayi Esnafspor 0-3 Demirspor (Hükmen)