U18 Milli Takımı'nın Uluslararası Üçlü Turnuva aday kadrosu açıklandı

U18 Milli Takımı12-14 Ekim 2019 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde, Çek Cumhuriyeti ve İsveç ile oynayacağı Uluslararası Üçlü Turnuva müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 07 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 12.00'de Park Inn Otel Kavacık' da toplanacak.

U18 Milli takım aday kadrosuna İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2002 doğumlu genç yeteneği Nurettin Korkmaz davet edildi.

U18 Milli Takımı'nın Uluslararası Üçlü Turnuva aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.)

Defans: Yusuf Şahin Örnek (1. FC Köln), Rahmi Salih Kaya (Altınordu A.Ş.), Bozan Uymaz (Galatasaray A.Ş.), Metehan Baltacı (Galatasaray A.Ş.), Nurettin Korkmaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor A.Ş.), Vefa Temel (Bursaspor), Berat Altındiş (Bursaspor), Hüseyin Bakırsu (Eintracht Frankfurt), Ali Karakaya (İttifak Holding Konyaspor), Hakan Yeşil (Trabzonspor A.Ş.), Tolga Özdemir (VfL Bochum)

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Galatasaray A.Ş.), Muhammet Akpınar (Trabzonspor A.Ş.)