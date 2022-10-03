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U19 Elit A Ligi 1. Hafta

U19 Elit A Liginde yer alan Yukatel Kayserispor, ligin 1.

haftasında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Hakan Çam, Selahattin Ak, Kadir Çelikbaş


Yukatel Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Muhamed Eren Arıkan, (Samet Türk dk.85 ?), Mert Dinç, Burak Efe, Baran Ali Gezek, Hayrullah Erkip, Talha Sarıaslan, Serhat Işık, (Alperen Elmas dk.85 ?), M. Eray Özbek, (Berkan Aslan dk.55), Ethem Balcı, (Kürşat Babamoğlu dk.55)


Fenerbahçe U19: Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir, Recep Efe, (Mahir Oral dk. 46),Yusuf Kocatürk, Çağtay Kurukalıp, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, (Emirhan Arkutcu dk.71), Jinho Jo, Erkan Arda, (Samet Seymen Sargın dk.89 ?), Kaan Akyazı, (Bora Aydınlık dk.46), Çağrı Fedai, (Eren Bayraktar dk.85 ?)


Goller: Çağrı Fedai (dk.12), Erkan Arda Çağdaş (dk.78) (Fenerbahçe U19)


Sarı Kartlar: Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek (Yukatel Kayserispor U19), Recep Efe Koçak, Mahir Oral (Fenerbahçe U19)

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