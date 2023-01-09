U19 Elit A Ligi 14. Hafta

U19 Elit A Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.
U19 Elit A Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri
Hakemler: Serkan Hanoğlu, Berke Gündemir, Deniz Mert Turgut
Fenerbahçe U19: Furkan Onur Akyüz, Recep Efe Koçak, Mehmet Can Gülerer, Yiğit Epözdemir (Enes Şanlı dk.75), Jinho Jo, Ahmet Necat Aydın (Kaan Akyzdı dk.70), Erkan Arda Çağdaş, Muhammet İmre, İsak Vural (Ensar Brahic dk.56), Emirhan Arkutcu (Boa Aydınlık dk.56) Melih Bostan ( Çağrı Fedai dk.70)
Yukatel Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar (Furkan Arslan dk.66), Muhammed Eren Arıkan (Serhat Işık dk.81),Mert Dinç, Bilal Ceylan, Burak Efe Arslan (Mecit Kaan Ateş dk. 81), Ahmet Kağan Malatyalı, Baran Ali Gezek, Kürşat Babamoğlu (Alperen Elmas dk.90 ?), Berat Eskin, Ethem Balcı (Enes Koçoğlu dk.81)
Gol: Mehmet Can Gülerer (dk.54 kk.) (Yukatel Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Serhat Işık, Baran Ali Gezek, Muhammed Aybar (Yukatel Kayserispor U19)