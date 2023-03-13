U19 Elit A Ligi: Kayserispor: 3 - Ankaraspor: 1

haftasında Kayserispor sahasında oynadığı maçta Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyet ile puanını 29'a yükseltti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Ahmet Çıtak, Duran Erhan, Mert Han Uruk

Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya, Muhammed Aybar (Dk.66 Mustafa Erdoğan), Hamza Şahbaz, Mert Dinç (Dk.77 Serhat Işık), Göktuğ Yayla, Burak Efe Arslan (Dk.66 Furkan Arslan), Ahmet Mukan (Dk.72 Şerafettin Can Polar), Ahmet Kağan Malatyalı, Berkan Aslan (Dk.80 Samet Türk), Berat Eskin, Eren Arıkan

Ankaraspor U19: Bayram Kılıç, Mehmet Efe İlhan (Dk.46 Berkay Akbaş), Talha Kızıltaş (Dk.80 Mehmet Eren Korkmaz), Canpolat Kazcı, Umut Erdem, Selahattin Erdem, Furkan Eliaçık (Dk.46 Mehmet Burak), Selman Enes Canlı (Dk.46 Furkan Ayan), Görkem Can Güner, Emre Can Örme, Ahmet Türkyılmaz (Dk.84 Ahmet Emre Polat)

Goller: Mert Dinç dk.2, Eren Arıkan dk.37, Berkan Aslan dk.78 (Kayserispor U19), Furkan Ayan dk.53 (Ankaraspor U19)

Kırmızı Kart: Selahattin Erdem (maç sonu) (Ankaraspor U19)