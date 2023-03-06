U19 Elit A Ligi: Kayserispor U19: 1- Alanyaspor U19: 3

U19 Elit A Ligi'nde mücadele veren Kayserispor U19 takımı, sahasında oynadığı Alanyaspor U19 maçında 3-1 mağlup oldu.

Gelişim Ligi'ne dahil U19 Elit A Ligi'nde mücadele veren Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanan ve Bekir Kahraman'ın yönettiği 19. hafta maçında 4 gol atıldı. Müsabakanın ilk yarısını rakibi karşısında 2-0 yenik tamamlayan sarı kırmızılılar, bir gol bulsa da skoru lehine çevirmeyi başaramadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Kayserispor'un bu maçta tek golü 50. dakikada Eren Arıkan'dan gelirken, Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Kadir Can Gündoğdu, 32. dakikada Arda Uzun ve 66. dakikada Alperen Soysal attı.