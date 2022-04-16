U19 Elit Ligi: Kayserispor: 1 - Rizespor: 1

U19 Elit liginde mücadele veren Kayserispor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kadir Has Yan Saha
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Oğuzhan Bahçıvan, Murat Ahi
Kayserispor U19: Tolun Orhun, Talha Karataş (Dk.64 Ahmet Kaan Malatyalı), Hamza Şahbaz, Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk.28 Berkan Aslan), Hayrullah Erkip, Serhat Işık (Dk.46 Emincan Uysal), Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu (Dk.88 Seyit Gökberk Karagöz), Etham Balcı
Çaykur Rizespor U19: Zeki Furkan, Eren Emre Aydın, M.Ali Yılmaz, Eyüp Ali, Güvenç Usta, Soner Özdemir, Musa Eren, Caner Sevin (Dk.61 Özgür Kutlu), Alperen Gündoğdu (Dk.61 Can Polat), Efe Tecimer (Dk.89 Remzi Kolcuoğlu), Kadir Fazlıoğlu (Dk.65 Emre Şimşek)
Goller: Berkan Aslan dk.52 (Kayserispor U19), Efe Tecimer dk.24 (penaltı) (Çaykur Rizespor U19)
Kırmızı Kart: Eren Emre Aydın dk.59 (Çaykur Rizespor U19)