Hes Kablo Kayserispor, U19 Futbol Ligi 3.
hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu.
Stat: Balçova Belediyespor Kompleksi
Hakemler: Ali Osman Güçcük, Cem Kuşcu, Sercan Özçevik
Göztepe U19: Bartu Dinç, Erkam Kömür, Murat Altay, Muharrem Uçar, Alper Aşkın (Dk.60 Taha Yasin Avcı), Ege Parmaksız, Mert Ali Ozbaykız (Dk.68 Fırat Arslan), Efe Binici (Dk.55 Metin Yıldırım), Enes Vardar, Yılmaz Basravi (Dk.68 Mehmet Gündüz), Altay Özkan (Dk.60 Cemil Devrim)
Kayserispor U19: Onur Can Özdemir, Ahmet Zekeriya Kartal, Muhammed Eren Arıkan (Dk.46 Barış Emirhan Doğan), Alperen Elmas (Dk.65 Seyitcem Gökberk Karagöz), Göktuğ Yayla, Kenan Benjamin Dağsoy (Dk.46 Miraç Akdeniz), Yiğit Yavuz Deniz (Dk.46 Emin Can Uysal), Okan Acar, Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Hayrullah Erkip
Goller: Dk.36 Yılmaz Basravi, Dk.45+2 ve 48 Altay Özkan, Dk.53 Alperen Elmas (kendi kalesine) (Göztepe U19)
Sarı Kartlar: Enes Vardar, Mehmet Gündüz, Muharrem Uçar (Göztepe U19) Ahmet Zekeriya Kartal, Hayrullah Erkip (Kayserispor U19)