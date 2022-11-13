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U19 Gelişim A Elit Ligi: Kayserispor: 0 - Ankaragücü: 2

U19 Gelişim A Elit Ligi’nde mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Ankaragücü karşılaştı.

U19 Gelişim A Elit Ligi'nde mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Ankaragücü karşılaştı. 2 golün atıldığı maçta 3 puanı konuk ekip Ankaragücü aldı.



Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha


Hakemler: Yusuf Uğurlu, İzzet Samur, Murat Ahi


Yukatel Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Eren Arıkan, Mert Dinç, Bilal Ceylan, Baran Ali Gezek, Hayrullah Erkip, Berat Eskin, Talha Sarıarslan, Kürşat Babamoğlu, Eray Özbek


Ankaragücü U19: Kaan Çinkaya, Berk Demirtaş, Kaan İlker Görmez, Yusuf Eren Göktaş, Mert Can, Tunahan Ertuğrul, İlhan Doğanay, Ahmet Barış Kartalcı, Berkay Ateşyakan, Onur Efe Ekri, Arda Kumru


Goller: İlhan Doğanay (Dk.26), Hasan Kaan Şenol (Dk.90+4) (Ankaragücü U19)


Kırmızı Kart: Hayrullah Erkip (Dk.90+3) (Yukatel Kayserispor U19)

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