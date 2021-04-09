U19 Gelişim Ligi 4.Hafta

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 4.
haftasında oynadığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk Dış Saha
Hakemler: Arman Erkılıç, Bekir Kahraman, Nail Berkant Sarıkaya
Hes Kablo Kayseri U19: Abdulkadir Taşdan, Ahmet Zekeriya Kartal, Barış Emirhan Doğan, Talha Karataş, Göktuğ Yayla, Halil Can Durmuş ( Enes Koçoğlu dk.45) Yiğit Yavuz Deniz (Ethem Balcı dk.60) Okan Uçar, Talha sarıaslan Mehmet Eray Özbek ( Yunus Emre Kılınç dk.60) Hayrullah Erkip (Miraç Akdeniz dk.60)
Trabzonspor U19:Hakan Aydın, Taha Erdem Cevahiroğlu, Emir Yazıcı, Ali Alperen Çelik, Mustafa Köroğlu (Batuhan Günaldı dk.70) Veysel Sönmezsoy (Arif Boşluk dk.70), Emircan Birinci, Bora Ulu, Orkun Ahmet Dedeoğlu, Onur Emre Yaldız, Kadir Bakırtaş (Kaan Korkmaz dk.88)
Goller: Miraç Akdeniz dk.75, Ethem Balcı dk.90 (Hes Kablo Kayserispor U19), Emircan Birinci dk.25 (Trabzonspor U19)
Sarı Kartlar: Okan Acar (Hes Kablo Kayserispor U19) Ali Alperen Çelik, Mustafa Köroğlu, Kadir Bakırtaş, Emir Yazıcı, Hakan Aydın (Trabzonspor U19)