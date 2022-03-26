U19 Gelişim Ligi maçında Kayserispor ile Galatasaray karşılaştı.
Müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Stat: Kadir Has Yan Saha
Hakemler: Yusuf Uğurlu, Kemal Deliktaş, Samet Arpacıktaş
Kayserispor U19: Tolun Orhun, Talha Karataş (Dk.72 Berkan Aslan), Enes Koçoğlu (Dk.22 Hamza Şahbaz), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin, Ethem Balcı (Dk.84 Yiğit Yavuz ?), Emin Can Uysal, Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu (Dk.84 Serhat Işık ?), Mehmet Eray Özbek
Galatasaray U19: Yılmaz Aktaş, Yusuf Erdem Gümüş, Umut Erdem, Mehmet Aslanboğa, Melih Mert, Pape Niang (Dk.84 Mustafa Karaman ?), Beknaz Almazbekov (Dk.90 Caner Doğan ?), Eren Büyükkaya, Zeki Mert (Dk.75 Ahmed Jafeli), Özgür Baran Aksaka, Taha Aydınlı
Gol: Özgür Baran Aksaka (Dk.34) (Galatasaray U19)