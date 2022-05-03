U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1

U19 Gelişim Ligi'nde Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 1-1 berabere bitti.

U19 Gelişim Ligi 32. hafta maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı. Kadir Has yan sahada oynanan maçta karşılıklı goller yer aldı. Sahada 10 kişi kalan Kayserispor, yenik duruma düşmesine rağmen son dakikalarda bulduğu gol ile puan aldı.

Stat: Kadir Has Yan saha

Hakemler: Ahmet Ulu, Selahattin Ak, Oğuzhan Bahçıvan

Kayserispor U19: Ali Özdoğan, Talha Karataş, Muhammed Eren Arıkan (Dk.77 Enes Koçoğlu), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk.68 Mehmet Eray Özbek), Hayrullah Erkip, Kürşat Babamoğlu (Dk.77 Seyitcem Gökberk Karagöz), Ethem Balcı, Emin Can Uysal (Dk.6 Tolun Orhun Akkaya), Berkan Aslan (Dk.77 Ahmet Kağan Malatyalı)

Beşiktaş U19: Göktuğ Baytekin, Burak Selver Yıldız, Badra Cisse, Egemen Tutar, Efe Can Mete, Berkaş Kençtemur (Dk.46 Cemal Azad Demir) (Dk.87 Görkem Efe Özen), Necati Bilgiç, Berkay Vardar (Dk.90+2 Abdülmecid Dönmez), Emirhan Delibaş, Semih Kılıçsoy, Koray Yağcı (Dk.77 Kadircan Bilikli)

Goller: Bilal Ceylan Dk.88 (Kayserispor) Koray Yağcı Dk.74 (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek, Muhammed Eren Arıkan (Kayserispor) Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Cemal Azad Demir, Burak Selver Yıldız (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Ali Özdoğan Dk.4 (Kayserispor)