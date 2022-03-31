U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Adana Demirspor: 2

U19 Süper Ligi’nde mücadele eden Kayserispor, erteleme maçında Adana Demirspor’u konuk etti.
U19 Süper Ligi'nde mücadele eden Kayserispor, erteleme maçında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı Kırmızılılar 5 golün atıldığı müsabakayı 3-2 kazandı.
Stat: Kadir Has Yan Saha
Hakemler: Kadir Çelikbaş, Oğuzhan Bahçıvan, Mustafa Bulduk
Kayserispor U19: Tolun Orhun, Talha Karataş (Dk.70 Berkan Aslan), Hamza Şahbaz (Dk.70 Seyitcem Gökberk Karagöz), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk.85 Bilal Soylu), Hayrullah Erkip, Emincan Uysal ** (Dk.85 Ahmet Kağan Malatyalı), Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu (Dk.70 Serhat), Ethem Balcı
Adana Demirspor U19: Alper Adıyaman, Seyit Alpere, Emircan Taş, M.Baha, Yusuf Yüzgeç, Mustafa Alşimşek, Emirhan Demir (Dk.85 Baran), Abbas Demir, Erken Koşkun (Dk.90 Batuhan), Emrecan Uzun, Enes Erdem
Goller: Talha Sarıaslan dk.10 ve 90+2 (pen), Mustafa Alşimşek dk.89 (kendi kalesine) (Kayserispor U19), Enes Erdem dk.38, Emrecan Uzun dk.77 (Adana Demirspor U19)
Sarı Kartlar: Hayrullah Erkip, Bilal Ceylan (Kayserispor U19), Mustafa Alşimşek (Adana Demirspor U19)