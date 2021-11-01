U19 Gelişim Süper Ligi 1.Hafta

haftasında evinde Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.

U19 Gelişim Süper Ligi 1.haftasında Yukatel Kayserispor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sümer Stadı'nda oynanan müsabakada rakibine 3-1 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar sezona mağlubiyetle başladı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Volkan Oğuz, Abdulkadir Keğin, Oğuzhan Bahçıvan

Yukatel Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan, Berak Eskin, Muhammed Eren Arıkan, (Yusuf Tuna Erakayc dk 65), Enes Koçoğlu, (Seyit Cem Gökberk Karagöz dk 65), Talha Karataş, Alperen Elmas, (Eray Tokat dk 65), Emin Can Uysal, (Muhammed Bilal Soylu dk 59), Mehmet Eray Özbek, (Halil Can Durmuş dk 84), Berkan Aslan, Talha Sarıaslan, Hamza Şahbaz

Fatih Karagümrük U19: Burak Emre Arkan, Fatih Mehmet Ekinci, Süha Keleşoğlu, Nihat Koç, Kağan Köroğlu, Yusuf Talha Kökce, Tayyarcan Aytekin, Ömer Faruk Gümüş, (Hakan Akgül dk 52), Cemil Devrim, (Batuhan Türkmen dk 46Ali Rıza Aslan, Yiğit Altıntaş, (Erdem Aydın dk 73)

Goller: Muhammed Bilal Soylu dk.85 (Yukatel Kayserispor U19), Nihat Koç dk 47 (pen), Tayyarcan Aytekin dk 60, Ali Rıza Aslan dk 90 (Fatih Karagümrük U19)

Sarı Kartlar: Enes Koçoğlu, Hamza Şahbaz (Yukatel Kayserispor U19), Ömer Faruk Gümüş, Tayyarcan Aytekin (Fatih Karagümrük U19)

Kırmızı Kart: Yusuf Talha Kökçe dk 88 (Fatih Karagümrük U19)