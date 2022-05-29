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U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta

U19 Gelişim Süper Ligi’nde mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 36.

U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 36.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takımın tek golünü Ethem Balcı kaydetti.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Erkan Kırçıl, Ahmet Çıtak


Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya, İzzet Kamberlioğlu, (Serhat Işık dk.82), Muhammed Ali Çalışır, (Enes Koçoğlu dk.78), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Kürşat Babamoğlu, Berat Eskin, Emincan Uysal, (M.Bilal Soylu dk.78), Ethem Balcı, Mehmet Eray Özbek, (Erat Tokat dk.82), Ahmet Kağan Malatyalı, (Berkan Aslan dk.53)


Trabzonspor U19: Muhammet Emir Keskin, Arif Boşluk, Tacettin Sağlam, Göktuğ Yılmaz, (Yunus Emre Kobya dk.82), Süleyman Cebeci, Alaattin Mumci, (Ali Alperen Çelik dk.62), Batuhan Günaldı, (Salih Emin Sebetci dk.82), Veysel Sönmezsoy, (M.Berkay Tekke dk.89 ?)Emre Koskor, Ali Şahin Yılmaz, Muhammed Mustafa Pınarcı,


Goller: Ethem Balcı (dk. 4) (Yukatel Kayserispor U19), Muhammed Mustafa Pınarcı (dk.12), Süleyman Cebeci (dk.66) (Trabzonspor U19)

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