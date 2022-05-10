U19 Gelişim Süper Ligi: Gaziantep FK: 0- Kayserispor: 1

U19 Gelişim Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Gaziantep FK'yi Ethem Balcı'nın golü ile 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 36'ya çıkarttı.

Stat: Gazişehir Tesisleri

Hakemler: Mehmet İhsan Derme, Okan Tümsek, Mehmet Eren Ulutaş

Gaziantep FK U19: Emmanuel James, Bahadır Gölgeli, Emir Türkoğlu, Selahattin Furkan Cöcü, (Kamil Doğan dk.53), Berat Cihangir, Eren Çakır, Numan Savaç, (Doğukan Bostan dk.40), İbrahim Halil Gündüz, Abubakar Safiyanu, Enes Barış Uzdilli, Mehmet Kuzucu, (Mehmet Ali Polat dk.75)

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya, Talha Karataş, Enes Koçoğlu, (Hamza Şahbaz dk.63), Arif Kocaman, Bilal Ceylan, Berat Eskin, Ahmet Kağan Malatyalı, (İzzet Kanberlioğlu dk.63), Kürşat Babamoğlu, (Eray Tokat dk.76), Ethem Balcı, Emin Can Uysal, (Seyitcem Gökberk Karagöz dk.85), Berkan Aslan, (Serhat Işık dk.46),

Gol: Berkan Aslan dk.45+1 (Yukatel Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Mehmet Kuzucu, Kamil Doğan, Bahadır Gölgeli (Gaziantep FK U19), Ethem Balcı (Yukatel Kayserispor U19)

Kırmızı Kartlar: Doğukan Bostan dk.84, Abubakar Safiyanu dk.85 (Gaziantep FK U19)