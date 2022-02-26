U19 Gelişim Süper Ligi

haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile 1-1 tamamlanan zorlu doksan dakikada iki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Stat: Yavuz Selim Stadı - Trabzon

Hakemler: Enes Yakup Baş, Emirhan İshak, Kerimcan Akkol

Trabzonspor U19: Hakan Aydın, Arif Boşluk, Emirhan Yılmaz, Alaattin Mumci, (Muhammet Berkay Tekke dk.67), Batuhan Günaldı, (Yunus Emre Köse ? dk.90), Oğuz Çolak, (Gökdeniz Kazaz dk.67), Veysel Sönmezsoy, Emre Koskor, (Rüzgâr Eser Bostan dk.39), Ali Şahin Yılmaz, Muhammed Mustafa Pınarcı

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya, Talha Karataş, İzzet Kanberlioğlu, (Talha Sarıaslan dk.87), Arif Kocaman, Bilal Ceylan, Berat Eskin, (Alperen Elmas dk.63), Ahmet Kağan Malatyalı, (Göktuğ Yayla dk.46), Emincan Uysal, Kürşat Babamoğlu, Mehmet Eray Özbek, Ethem Balcı, (Tuna Erakay dk.80)

Goller: Muhammet Berkay Tekke (dk.79) (Trabzonspor U19), Ethem Balcı (dk.51) (Yukatel Kayserispor U19)

Kırmızı Kart: Muhammet Berkay Tekke (dk.87) (Trabzonspor U19), Akif Kocaman (dk.45) (Yukatel Kayserispor U19)