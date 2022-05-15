U19 Gelişim Süper Ligi’nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 34.
U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 34.haftasında evinde oynadığı maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'U 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 39'a çıkarttı.
Stat: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Hakan Çam, Murat Ahi, Muhammed Emin Çolak
Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya, (Umut Eren Tunç dk.84), İzzet Kanberlioğlu, Enes Koçoğlu, (Hamza Şahbaz dk.68), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Mehmet Eray Özbek, Ahmet Kağan Malatyalı, (Bilal Soylu dk.68), Kürşat Babamoğlu, (Alperen Güler dk.84), Ethem Balcı, Emin Can Uysal, Berkan Aslan, (Serhat Işık dk.73)
Yeni Malatyaspor U19: Yusuf Aslanargun, Mehmet Emin Taştan, Eray Şişman, Dağıstan Keser, Kadircan Karabakan, Furkan Söyler, Mehmet Güneş, (Burak Kaplam dk.63), Metehan Ünal, (Oğuzhan Gümüş dk.82), Ercan Ökten, (M. Emin Ulusoy dk.68), Halil İbrahim Atçı, Talha Buluş
Goller: Ethem Balcı (dk.27 ve 83), Emin Can Uysal (dk.42) (Yukatel Kayserispor U19)