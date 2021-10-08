U19 Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

U19 Kadın Milli Takımı'nın Danimarka'da oynayacağı UEFA Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası 1. tur maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 10 Ekim Pazar günü saat 14.00'te, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak. Çalışmalarını 18 Ekim'e dek Riva'da sürdürecek milliler, bu tarihte Danimarka'ya gidecek. Aday kadroya Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği'nden başarılı orta saha oyuncusu Mine Okaytu da davet edildi.

Aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Ebrar Uluhanlı (Dudullu), Zuhal Ezer (Kemer Futbol Kulübü)

Defans: Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlik ve Spor), Damla Yıldız (Fatih Vatan Spor), Narin Yakut (Fenerbahçe A.Ş.), Nazlı Örnek (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Rabia Çelik (Dudullu), Nilay Güreler (Konak Belediye Spor), Şeval Ece Eroğlu (Q Kolding U18)

Orta Saha: Leyila Aydın (Türkiyemspor Berlin), Mine Okaytu (Kayseri Gençler Birliği), Selin Marz (SV Menden), Kayra Karakuş (Watford FC Women), Arzu Akkurt (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü), Mesude Alayont (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Beyza Kara (Hamburger SV), Beyza Semercioğlu (Fomget Gençlik ve Spor), Zeynep Ülkü Kahya (Fenerbahçe A.Ş.), Senem Uysal (FC Eindhoven), Berivan İçen (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Elanur Laçin (Kireçburnu), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Rozalin Özdemir (Ado Den Haag)