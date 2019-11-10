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U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı

Kayseri U19 Liginde 4.

hafta maçlarında heyecan devam ediyor.


Oynanan 7 karşılaşmada toplam 37 gol atıldı. İlk haftada itibari ile liderlik koltuğunda oturan Talasgücü Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor. 14 takımın mücadele ettiği U19 Liginde tek galibiyet ve puan alamayan takım Kayseri Demirspor oldu.


4.Hafta Maç Sonuçları


Kayseri Gençlerbirliği 7-0 Kayseri Yavuzspor


Anadolu Yıldızları 4-2 Kayserigücü FK


Talasgüvü Belediyespor 5-3 Kayseri Yolspor


Esen Makina Belsinspor 1-5 Kocasinan Şimşekspor


Talas Anayurtspor 3-4 Erkiletspor


Kayseri Demirspor 0-1 Özvatan Gençlikspor


Kayseri OSB Atletikspor 2-0 Hacılar Erciyesspor

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