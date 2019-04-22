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U19 Liginde normal sezon tamamlandı

2018-2019 futbol sezonu Birinci Amatör Küme U19 Liginde Cumartesi günü oynanan maçların ardından normal sezon sona erdi.


U19 Ligini normal sezonunda Talasgücü Belediyespor ve Kocasinan Şimşekspor ligi ilk iki takım arasında tamamlayarak Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler. U19 Liginde Kocasinan Gençlikspor, Kayseri İdman Yurduspor, Argıncık Esnafspor ve Tomarza Belediyespor takımları ise küme düşen takımlar oldular.


U19 Liginde son hafta alınan sonuçlar şu şekilde;


Anadolu Yıldızları 3-2 Hacılar Erciyesspor


Kayseri Yolspor 4-1 Argıncık Esnafspor


Kayseri Şekerspor 0-1 Talasgücü Belediyespor


Kocasinan Gençlikspor 0-5 Kayseri Gençlerbirliği


Esen Makina Belsinspor 1-1 Kılıçaslan Yıldızspor


Erkiletspor 3-0 Kayseri İdman Yurdu (Hükmen)


Kocasinan Şimşekspor 3-0 Tomarza Belediyespor (Hükmen)

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