U19 Liginde normal sezon tamamlandı

U19 Ligini normal sezonunda Talasgücü Belediyespor ve Kocasinan Şimşekspor ligi ilk iki takım arasında tamamlayarak Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler. U19 Liginde Kocasinan Gençlikspor, Kayseri İdman Yurduspor, Argıncık Esnafspor ve Tomarza Belediyespor takımları ise küme düşen takımlar oldular.

U19 Liginde son hafta alınan sonuçlar şu şekilde;

Anadolu Yıldızları 3-2 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Yolspor 4-1 Argıncık Esnafspor

Kayseri Şekerspor 0-1 Talasgücü Belediyespor

Kocasinan Gençlikspor 0-5 Kayseri Gençlerbirliği

Esen Makina Belsinspor 1-1 Kılıçaslan Yıldızspor

Erkiletspor 3-0 Kayseri İdman Yurdu (Hükmen)

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Tomarza Belediyespor (Hükmen)