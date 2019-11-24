U19 Ligine 6.Hafta tamamlandı

Kayseri U-19 Liginden heyecan dün oynanan 6.
hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Namağlup yollarına devam eden Talasgücü Belediyespor ve Kocasinan Şimşekspor ilk iki sırada yer alıyor.
İşte haftanın sonuçları;
Kayseri Yavuspor 2-3 Kayseri Demirspor
Kayseri OSB Atletikspor 4-1 Özvatan Gençlikspor
Talasgücü Belediyespor 6-0 Erkiletspor
Kayserigücü FK 0-3 Hacılar Erciyesspor (Hükmen)
Kayseri Gençlerbirliği 2-3 Kocasinan Şimşekspor
Anadolu Yıldızları 1-1 Kayseri Yolspor
Talas Anayurtspor 5-4 Esen Makina Belsinspor