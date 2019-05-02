U19 Play Off maçı

Kayseri 2.
Amatör Küme U19 Ligi Play-Off maçında Talas Anayurtspor ile Barogücü karşılaştı. 6 golün atıldığı müsabakada son gülen Barogücü oldu. Sarı Siyahlı takım müsabakayı 4-2 kazandı.
Stat: Erkilet Mehmet Karabacak
Hakemler: Ahmet Pakırcı Onur Öztal Yusuf Uğurlu
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Kayseri Talas Anayurtspor U19: Burak Kibar (Dk.60 Ali Cambaz) Doğan Bilgin Eren Alkan Sait Mert Akgöz Furkan Akbaş Fethi Kaplan Fırat Akdaş (Dk.72 Recep Tayyip Atmaca) Yusuf Efe Fidan Halil Coşkun Erol Aydeniz Cengiz Eşme
Kayseri Barogücü U19: Ulaş Yükseksöylemez Adem Halis Alihan Kaçan Can Şahin Samet Koçyiğit Eren Yıldız Seyfettin Gülmez (Dk.86 Halil İbrahim Karahan) Umut Yılmaz Berkan Aydoğan Murat Çelik Emre İşcan (Dk.65 Mehmethan Karahan)
Goller: Erol Aydeniz Dk.10, Cengiz Eşme Dk.19 (Talas Anayurtspor) Alihan Kaçan Dk.21 ve 90+1, Eren Yıldız Dk.56, Murat Çelik Dk.75, (Kayseri Barogücü)