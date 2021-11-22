U19 Süper Lig: Yukatel Kayserispor: 0- Göztepe: 4

U19 Süper Ligi 4.
haftasında Yukatel Kayserispor sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Mehmet Altıparmak, Bekir Kahraman, Kadir Çelikbaş
Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç, Yusuf Tuna Erakay, (Ahmet Kağan Malatyalı dk 60), Muhammet Eren Arıkan, Enes Koçoğlu, Talha Karataş, Halil Can Durmuş, (Berat Eskin dk 46),Hayrullah Erkip, (Berkan Aslan dk 71), Kürşat Babamoğlu, (Alperen Elmas dk 80), Bilal Soylu, (Yunus Emre Kılınç dk 71),Emincan Uysal, Ethem Balcı
Göztepe A.Ş U19: Egeberk Gabel, Fırat Arslan, Recep Güleç, Mete Şentürk, Yiğithan Turhan, Hasan Baran Uçkan, Berkay Akgül, ( Doğu Demirok dk 84), Altay Özkan, (Kaan Özder dk 66), Abou Bakry Diop, (Kadir Yıldırım dk 90), Fikret Selçuk, (Yağmurcan Taş dk 84), Efecan Saçıkara, ( Tibet Öniz dk 65)
Goller: Fırat Arslan dk 41, Berkay Akgül dk 44, Doğu Demirkol dk 84, Yağmurcan Taş dk 87 (Göztepe A.Ş U19)
Sarı Kartlar: Umut Eren Tunç, Muhammet Eren Arıkan, Emincan Uysal (Yukatel Kayserispor U19), Efecan Saçıkara, Berkay Akgül, Mete Şentürk (Göztepe A.Ş U19)