U19 Süper Ligi 10.Hafta

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 10.
haftasında sahasında oynadığı Helenex Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 5 maçtır kazanamıyor.
Stat: Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Ömer Hürcan Yücel, Selahattin Ak
Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir, Göktuğ Yayla, (Emin Can Uysal dk.46), İzzet Kanberlioğlu, Enes Koçoğlu, Talha Karataş, (Safa Bağçı dk.46), Ahmet Zekeriya Kartal, Yunus Emre Kılınç, (Yiğit Yavuz Deniz dk.46), Okan Acar, Miraç Akdeniz, (Talha Sarıaslan dk.68), Mehmet Eray Özbek, Ethem Balcı, (Muhammed Ali Çalışır dk.84)
Helenex Yeni Malatyaspor U19: Murat Akşit, Abuzer Abiç, Kerem Altunışık, (Hakan Çatar dk.77), Piclaire Irakoze, Philip Gameli Awuku, Onur Hüseyin Gevgin, Umut Taniş, (Osman dk.87), Yusuf Kenan İsimbay, Mehmet Suha Yiği, Burak Efe Yaz, (Emircan Bayrakdar dk.87), Berat Yaman (Mehmet Emin Taştan ? dk.90)
Gol: Enes Koçoğlu (dk.21) (Kendi kalesine) (Helenex Yeni Malatyaspor U19)
Sarı Kartlar: Ahmet Zekeriya Kartal, Yunus Emre Kılınç (Hes Kablo Kayserispor U19), Phılıp Gameli Awuku (Helenex Yeni Malatyaspor U19)