U19 Süper Ligi 13. Hafta: Fenerbahçe: 4 - Kayserispor: 3

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 13.
haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu.
Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri
Hakemler: Denizhan Aydın, Vedat Altan, Fatih Etirli
Fenerbahçe U19: Canberk Aydemiz, Uğur Kaan Yıldız, Bora Çuha, (Ahmet Buğra Güven dk.88), Kemal Bayrak, Ahmet Necat Aydın, Yusuf Mert Yıldırım, (Fatih Mert Çırtlık dk.45), Kaan Öztürk, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Arda Güler (Arda Okan Kurtulan dk.45 Erkan Arda Çağdaş, (Umut Yaşar Keçeci dk.61), Ali Arda Bulut (Burak Özduman dk.61)
Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir, Göktuğ Yayla, (Ahmet Zekeriya Kartal dk.46), İzzet Kanberlioğlu, Enes Koçoğlu, Talha Karataş, Miraç Akdeniz, Yiğit Yavuz Deniz, (Yunus Emre Kılınç dk.46), Halil Can Durmuş, Talha Sarıaslan, (Emin Can Uysal dk.80), Mehmet Eray Özbek, Ethem Balcı, (Ahmet Kağan Malatyalı dk.61)
Goller: Yusuf Mert Yıldırım dk.11, Arda Güler dk.20 (pen), Ali Arda Bulut dk.31, Kaan Öztürk dk.39 (Fenerbahçe U19) Enes Koçoğlu dk.18, Talha Sarıaslan dk.33, Mehmet Eray Özbek dk.73 (Hes Kablo Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Fatih Yiğit Yıldırım, Arda Okan kurtulan (Fenerbahçe U19) Halil Can Durmuş, Mehmet Eray Özbek (Hes Kablo Kayserispor U19)