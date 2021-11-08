U19 Süper Ligi 2.Hafta

U19 Süper Ligi’nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 2.
U19 Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti.
Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri
Hakemler: Ertuğrul Kösterlioğlu, Hüseyin Can, Ata Can güneş
Fenerbahçe U19: Furkan Onur Akyüz, Ruhan Arda Aksoy, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Çağtay Kurukalıp, Muhammed İmre, Enes Şanlı, (Yusuf Mert Yıldırım dk 64), Melih Bostan, (Umut Yaşar Keçeci dk 64), Bora Aydınlık, (Ali Arda Bulut dk 74), Arda Okan Kurtulan (Utku Büyükköse dk 88)
Yukatel Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan, Berat Eskin, (Yusuf Tuna Erakay dk 46), Hamza Şahbaz, Enes Koçoğlu, Talha Karataş, (Bilal Ceylan dk 57), Halil Can Durmuş, (Eray Tokat dk 46), Hayrullah Erkip, (Berkan Aslan dk 57), Kürşat Babamoğlu, Yunus Emre Kılınç, (Muhammed Bilal Soylu dk 63),Emin Can Uysal, Ethem Balcı
Goller: Arda Okan Kurtulan dk 38, Bora Aydınlık dk 50 (Fenerbahçe U19) Emin Can Uysal (Yukatel Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Arda Okan Kurtulan, Muhammet İmre (Fenerbahçe U19) Enes Koçoğlu, Talha Karataş (Yukatel Kayserispor U19)