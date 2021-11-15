U19 Süper Ligi 3. Hafta

U19 Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 3.
haftasında İzmir deplasmanından galibiyetle döndü. Deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan sarı kırmızılılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
Stat: İzmir Gümüldür Sahası
Hakemler: Yusuf Karamercimek, Eren Salbaş, Hasan Turcan
Altay U19: Mustafa Çalışkan, Ali Solmaz, Kerem Gül, Tugay Gündem, Mehmet Gökçe, (Berk Demir dk 70), Ege Parmaksız, (Mehmet Gündüz dk 63), Erdem Özcan, (Enes Yetkin dk 70),Azad Yazıl, (Salih Oktay dk 62), Onur Efe Cem Özgener, Deha Süngü, (Muhammet Yılmaz dk 55)
Yukatel Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan (Umut Eren Tunç dk 46), Yusuf Tuna Erakay, Hamza Şahbaz, Enes Koçoğlu, Talha Karataş, Halil Can Durmuş, (Berat Eskin dk 78),Hayrullah Erkip, (Ahmet Kağan Malatyalı dk 88), Kürşat Babamoğlu
xxx, Muhammed Bilal Soylu, (Berkan Aslan dk 67) Emin Can Uysal, (Bilal Ceylan dk 88), Ethem Balcı
Goller: Tugay Gündem dk 45 (Altay U19), Emin Can uysal dk 12, Ethem Balcı dk 61 (Yukatel Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Ethem Balcı, Berat Eskin, Kürşat Babamoğlu (Yukatel Kayserispor U19)