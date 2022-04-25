U19 Süper Ligi 30. Hafta: Antalyaspor:4 - Kayserispor: 5

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Antalyaspor'u 5-4 mağlup ederek 3 puan aldı.

Stat: Atilla Vehbi Konuk Tesisleri

Hakemler: İlyas Onur Şaban, Özlem Balkıç, Erkan Çakaroğlu

Antalyaspor U19: Eren Girgin, Müslüm Yat, Amar Gerxhaliu, Berat Onur Pınar, Ege Bilsel, Mustafa Erdilman, Emre Uzun, Mehmet İlhan (Dk.31 Mehmet Yanıkara), Alperen Emir Dikmen (Dk.11 Fehmi Koç), Mert Can Yılmaz (Dk.15 Murodalı Aknazarov), Emir Aydın

Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya, Talha Karataş (Dk.60 Berkan Aslan), Hamza Şahbaz, (Dk.83 Seyitcem Gökberk Karagöz), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Keskin, Hayrullah Erkip, Kürşat Babamoğlu (Dk.60 Serhat Işık), Talha Sarıaslanx, Emin Can Uysal (Dk.32 Eray Tokat), Ethem Balcı (Dk.83 Ahmet Kağan Malatyalı)

Goller: Ege Bilsel dk.42 ve 49, Mehmet Yanıkara dk.46 ve 55 (Antalyaspor U19), Talha Sarıaslan dk.5, 28, 45 ve 76, Berkan Aslan dk.90 (Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Emir Aydın (Antalyaspor U19), Hayrullah Erkip (Kayserispor U19)