U19 Süper Ligi 5. Hafta

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Fraport-Tav Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.
U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Fraport-Tav Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Atilla Vehbi Konuk Tesisleri
Hakemler: Orçun Özer, Emre Okumuş, Muhammed Şahin
Antalyaspor U19: Bahri Can Tosun, Müslüm Yat, Ramazan Efecan Gülerce, (Gökmen Teymuroğlu dk.55), Ahmet Ataberk Özden, Bahadır Yıldırım, Mustafa Erdilman, Emre Demir, Berke Camcı, Yener Berke Güner, (Ahmet Daniel Akyıldız dk.67), Mehmet Yanıkara, ( Seyit Niyazi Özcan dk.67) Murodalı Aknazarov (Alperen Emir Dikmen dk.41)
Hes Kablo Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan, Göktuğ Yayla, Muhammed Eren Arıkan, (Barış Emirhan Doğan dk.43), Talha Karataş, Enes Koçoğlu, (Ahmet Kağan Malatyalı dk.46), Ahmet Zekeriya Kartal, (Ethem Balcı dk.84), Miraç Akdeniz, Okan Uçar, (Halil Can Durmuş dk.46), Talha Sarıaslan, Mehmet Eray Özbek, Yunus Emre Kılınç, (Yiğit Yavuz Deniz dk.84)
Goller: Yener Berke Güner (dk.10), Mehmet Yanıkara (dk.41) (Antalyaspor U19), Mehmet Eray Özbek dk. (49) (Hes Kablo Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Emre Demir, Ahmet Daniel Akyıldız (Antalyaspor U19), Ahmet Kağan Malatyalı, Enes Koçoğlu (Hes Kablo Kayserispor U19)