U19 Süper Ligi: Gençlerbirliği: 3- Hes Kablo Kayserispor: 1

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, ligin 7.
haftasında deplasmanda oynadığı maçta Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olarak bu sezon 4. mağlubiyetini aldı.
Stat: İlhan Cavcav Tesisleri
Hakemler: Ömer Tahankut Muslu, Can Cağatay Göker, Furkan Çakır
Gençlerbirliği U19: Ahmet Furkan Coşkun, (Emin Emir Kavasoğlu dk.52), Berat Can Sebat, Ramazan Mert Yıldırım, Batuhan Uçan, Abdullah Şahindere, Mustafa Yorulmaz, (Berkan Ünal dk.73), Hasanalp Birken, Emre Bahçeli, (Zafer Göktuğ Erdem dk.46), Canberk Akbaba, Berkay Göçmen, (Volkan Koç dk.90), Selçuk Çetiner (Seyit Ali Kahya dk.73)
Hes Kablo Kayserispor U19: abdulkadir Taştan, Ahmet Kağan Malatyalı İzzet Kanberlioğlu, Göktuğ Yayla, Talha Karataş, Halil Can Durmuş, (Okan Acar dk.46), Yiğit Yavuz Deniz, Miraç Akdeniz, Ethem Balcı, Mehmet Eray Özbek, Yunus Emre Kılınç (Hayrullah Erkip dk.50) (Muhammed Ali Çalışır dk.65)
Goller: Hasanalp Birken dk.11 ve 90, Canberk Akbaba dk.13 (Gençlerbirliği U19) Mehmet Eray Özbek (pen) dk.5 (Hes Kablo Kayserispor UI9)
Sarı Kartlar: Berkay Göçmen (Gençlerbirliği U19) Göktuğ Yayla (Hes Kablo Kayserispor U19)