U19 Süper Ligi: Kayserispor: 2 - Kasımpaşa: 5

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 14.
haftasında evinde oynadığı maçta Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar ligde 3 maçtır kazanamıyor.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Erkan Kırçıl, Tolga Selvi
Hes Kablo Kayserispor U19: Abdulkadir Taştan, Ahmet Zekeriya Kartal, İzzet Kanberlioğlu, Enes Koçoğlu, (Göktuğ Yayla dk.45), Talha Karataş, Okan Acar, Yunus Emre Kılınç, (Yavuz Yiğit Deniz dk.45), Halil Can Durmuş, (Alperen Elmas dk.62), Talha Sarıaslan, Miraç Akdeniz, (M.Ali Çalışır dk.80), Ahmet Kağan Malatyalı, (Ethem Balcı dk.45)
Kasımpaşa A.Ş U19: Hacı Ramazan Özkanlı, Emre Gürsel Hürcan, Furkan Yaşa, Tolga Uran, Ensar Sarı, Ahmet Erol, (Hozan Harman dk.60), Ömer Tolga Nergis, (Zagros Harman dk.34), Hasan Emre Yeşilyurt, Furkan Külekçi, (Aykut Balcı dk.60), Anıl Özçelik, (Muhammed Ali AÇıkel dk.75), Mümin Paksoy, (Oğuzhan Özcan dk.45)
Goller: Enes Koçoğlu dk.10, Halil Can Durmuş dk.55 (Hes Kablo Kayserispor U19) Mümin Paksoy dk.5, Furkan Külekçi dk.30, Anıl Özçelik dk.53, Oğuzhan Özcan dk.57 ve Hasan Emre Yeşilyurt dk.79 (Kasımpaşa A.Ş U19)