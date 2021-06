U19 Süper Ligi: Kayserispor-Erzurumspor: 2-1

haftasında evinde oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 90+3.dakikada attığı golle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar ligde oynadığı son 2 maçını kazanarak çıkışa geçti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Arman Erkılıç, Mehmet Koç, Nail Berkan Sarıkaya

Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir, Göktuğ Yayla, (Ahmet Kağan Malatyalı dk.67), İzzet Kanberlioğlu, Seyit Cem Gökberk Karagöz, Talha Karataş, Ahmet Zekeriya Kartal, Yunus Emre Kılınç, (Mehmet Eray Özbek dk.82), Alperen Elmas, (Halil Can Durmuş dk.67), Talha Sarıaslan, Emin Can Uysal, (Muhammed Arıkan dk.88), Muhammed Ali Çalışır, (Ethem Balcı dk.62)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19: Fırat Aymak, Eyüp Oskan, İdris Erdal Öner, Recep Derin, Fırat Şaşi, Serhat Duman, (Taner Metehan dk.90), Özgür Sert, Yusuf Koç, (A.Eren Aksakal dk.83), Hüseyin Mevlütoğlu, Güney Yılmaz,( Eren Özdemir dk.67), Murat Dinç

Goller: Yunus Emre Kılınç dk.33, Mehmet Eray Özbek dk.90+3 (pen) (Hes Kablo Kayserispor U19) Hüseyin Mevlütoğlu dk.16 Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19)