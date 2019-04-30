U19 Türkiye Şampiyonası başlıyor

Kademe müsabakaları 75 ilden 138 takımın katılımı ile başlıyor.

U19 Türkiye Şampiyonası 1. kademe grupları belli oldu. Birinci Amatör Küme U19 Ligini ilk iki sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor ile Kocasinan Şimşekspor 1. kademe grupları belli oldu. 02-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan U19 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarında sezonu lider olarak tamamlayan Talasgücü Belediyespor Kahramanmaraş grubunda mücadele edecekken, ikinci sırada tamamlayan Kocasinan Şimşekspor ise Mersin grubunda 2.kademeye yükselmek için mücadele edecekler.

Müsabakalar 6'şar takımlı 21 grupta 2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 3 grupta ise 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 24 grup merkezinde oynanacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Denizli, Kütahya, Düzce, Manisa, Uşak, Muğla Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Kars, Gümüşhane, Tokat, Yozgat, Çorum ve Karabük grup merkezlerinde oynanacak. 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak 2.kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kahramanmaraş grubunda mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor, Gaziantep Şehir Kamil Belediyespor, Sivas Demirspor, Malatya Yeşilyurtspor, Elazığ İl Özel İdare ve Hatay Kırıkhanspor ile mücadele edecek.

Mersin grubunda mücadele edecek olan Kocasinan Şimşekspor ise, Adanaspor A.Ş, Adana Yüksel Gençlikspor, Hatay Samandağspor, Konya Ereğlispor ve Karaman Belediyespor takımları ile mücadele edecek.