U19 Türkiye Şampiyonasında son 4'e kaldı

kademe grubunda mücadelesi eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor Eskişehir'de de şampiyon oldu.

1. Kademe Kahramanmaraş Grubunda 2. Kademe Eskişehir Grubunda şampiyon olan Talasgücü Belediyespor U19 takımı namağlup yoluna devam ediyor. 2. Kademe Grubunda Eskişehir grubunda mücadele eden Talasgücü Belediyespor U19 takımı ilk günü 'BAY' geçti. İkinci günde oynadığı maçta İstanbul temsilcisi Dolayospor'u 1-0 mağlup eden Sarı-Lacivertliler üçüncü günde geçen sezonun Türkiye Şampiyonu Bursa temsilcisi Hürriyetspor'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final maçında bugün oynadığı maçta normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan karşılaşmada rakibi Konya temsilcisi Öntur Havzanspor'u penaltı atışlarında 5-3 mağlup eden Talasgücü Belediyespor adını son 4 takım arasına yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

Maç sonunda hem futbolcular hem de teknik heyet büyük sevinç yaşadılar.