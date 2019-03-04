U21 Ligi 24.Hafta

U21 Ligi 24.
haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş A.Ş karşı karşıya geldi. Sümer Stadında oynanan karşılaşmada konuk ekip Beşiktaş sahadan 3 puanı 3 golle aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı tam 14 haftadır kazanamıyor.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Burak Kamalak, Ömer Gökay Çalımlı, Muhammet Alperen Çetiz
İstikbal Mobilya Kayserispor U21: Mehmet Başer, Bora Barlas, Burak Şeftali, Adem Doğan, Uğurcan Gülay, Ercan Çiftçi, Sezer Sever, (Recep Tayyip Göktepe dk 46) Ahmet Zekeriya Kartal, Selahattin Seyhun, Mustafa Buğra İlter, (İsmail Dayı dk 46) Samet Ali Özek, (Oktay Kuzuimam dk 67)
Beşiktaş A.Ş U21: Ersin Destanoğlu, Mehmet Yılmaz, Tolga Armağan, (Berke Doğukan Önde dk 70) Berkay Can, Erdem Seçgin, Alihan Bel, Kayra Kartal Yılmaz, Uygar Ata Ergeç, Oğuzhan Aydoğan, (Hazar Torunoğlulları dk 46) Yusuf Can Abay, (Metin Güler dk 77)
Goller: Kayra Kartal Yılmaz dk 21, Dk.42 Mehmet Başer (kk), Dk.88 Berke Doğukan Önde (Beşiktaş A.Ş U-21)
Sarı Kartlar: Uğurcan Gülay, Selahattin Seyhun, Oktay Kuzuimam, Ercan Çifci, Mehmet Başer, Recep Tayyip Göktepe (İstikbal Mobilya Kayserispor U21) Metin Güler, Yusuf Can Abay, Mehmet Yılmaz, Tolga Armağan (Beşiktaş A.Ş U21)