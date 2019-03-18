U21 Ligi 26.Hafta

U21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 26.
haftasında dün sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürüyor.
Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Gamze Durmuş, Alper Adıyaman, Vuslat Ay
İ.M.Kayserispor: Berke Kaya, Kürşat Kubilay Yeniay (Barış Emirhan dk 70), Batuhan İlhan, Adem Doğan, Uğurcan Gülay, İsmail Dayı, Taner Gümüş, A.Zekeriya Kaya, Selahattin Seyhun, Mustafa Buğra İlter (Serkan Yıldız dk 83), Oktay Kuzuimam (Sezer Sever dk 83)
Medipol Başakşehir: Ömercan Avcı, Burak Can Alakuş, Emre Kaplan, Adnan Emir Koldere, Sefa Çollak (Muhammed Numan dk 85), Osman Hanoğlu (Tarık Emir Özdemir dk90+2) İlyas Bilen, Enes Karakuş, Muhammer Emin İmir, Kemal Kadir Durmuş (Yaşar Acer dk 46)
Gol: Sefa Çollak dk 77 (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Uğurcan Gülay, Oktay Kuzuimam, Ahmet Zekeriya Kartal, Adem doğan, Taner Gümüş (İstikbal Mobilya Kayserispor) Muhammet Emir İmir, Osman Hanoğlu (Medipol Başakşehir)